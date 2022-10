Penyanyi Raissa Anggiani saat tampil dalam acara Global Kustik di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Raissa Anggiani tampil menghibur dengan membawakan lagu berjudul Kau Rumahku, If U Could See Me Cryin' In My Room, dan Lagi-Lagi.

Â

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN)

(MPI)