Hasil Chelsea vs Manchester United di pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. Setan Merah -julukan Man United- sukses menahan imbang The Blues -julukan Chelsea- dengan skor 1-1.



Laga Chelsea vs Manchester United digelar di Stamford Bridge, London, Minggu 23 Oktober 2022 dini hari WIB. Gol semata wayang Chelsea dicetak Jorginho lewat tendangan penalti (87’). Kemudian, Casemiro membawa Man United menyamakan kedudukan. Alhasil, Man United terselamatkan dari kekalahan. (REUTERS/Tony Obrien) (ddk)

Â

(Reuters)