Penyanyi Raisa bernyanyi menghibur penonton saat konser bertajuk Live Project di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (23/10/2022). Dalam penampilannya itu Raisa membawakan sejumlah lagu seperti Could It Be, Mantan Terindah, Bahasa Kalbu dan Serba Salah.Â

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp) (hru)

