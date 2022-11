Grup musik asal Denmark Michael Learns to Rock (MLTR) saat tampil dalam konser bertajuk MICHAEL LEARNS TO ROCK BACK ON THE ROAD TOUR 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Penampilan Michael Learns to Rock (MLTR) membuat penonton bernostalgia dengan membawkan sejumlah lagu seperti Complicated Heart, Sleeping Child, Paint Love, That' Why, dan Utopia.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)