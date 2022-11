Penyanyi Kaleb J saat tampil pada Global Kustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, (11/11/2022). Kaleb J menghibur dengan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka yang berjudul It's Only Me, Kebutuhan Hati dan lagu terbarunya to the moon and back.

(Foto: Okezone: Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)