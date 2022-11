Sutradara Film Like & Share Gina S Noer (ketiga dari kanan), bersama pemeran Film Like & Share (dari kiri ke kanan) Kevin Julio, Jerome Kurnia, Aurora Ribero, Aulia Sarah dan Unique Priscilla berfoto disela peluncuran Film Like & Share di XXI, Senayan City, Jakarta, Senin (14/11/2022). Starvision dan Wahana Kreator kembali berkolaborasi meluncurkan film yang mengeksplorasi kehidupan dari sudut pandang dua gadis remaja. Film ini membahas trauma yang dialami dari diskoneksi dengan keluarga, kompleksnya seks di tengah pornografi yang tersebar di sosial media, hingga rapuhnya remaja putri mengalami kekerasan seksual baik langsung atau berbasis online.

(Heru Haryono)