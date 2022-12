Personel grup musik Air Supply Graham Russell (kiri) dan Russell Hitchcock (kanan) menghibur penonton saat konser di Jakarta, Sabtu 10 Desember 2022.Â

Â

Dalam konser yang bertajuk "Lost in Love Experience", grup musik soft rock asal Australia tersebut membawakan 15 lagu andalan, salah satunya adalah Goodbye, Even The Night dan Here I Am. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) (ddk)

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)