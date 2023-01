Pengunjung berfoto dengan dekorasi arsitektur tradisional Tionghoa untuk menyambut perayaan Imlek di pusat perbelanjaan Pluit Village, Jakarta Utara, Minggu 15 Januari 2023.

Pengunjung berada di pusat perbelanjaan Pluit Village dengan dekorasi Imlek dengan tema “Rhythm of Spring” di Jakarta Utara, Minggu (15/1/2023). “Rhythm of Spring” menjadi tema pada kegiatan Lunar New Year tahun ini sebagai pertanda dimulainya tahun baru dan harapan baru. Sesuai dengan temanya, “Rhythm of Spring” menampilkan dekorasi mal musim semi dengan berbagai rangkaian bunga khas musim semi seperti Mei Hua dan Peach Blossom dengan tampilan warna pink, merah dan juga warna gold serta hiasan ornamen lampion di beberapa area mal untuk memberikan kesan perayaan Lunar New Year. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

