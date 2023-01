Rachel saat tampil dalam babak top 15 Road to Spektakuler Indonesian Idol di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/1/2023). Rachel tampil dengan mebawakan lagu berjudul For Once In My Life yang dipopulerkab oleh Jeans Dushon dan pendapat standing ovation dari tiga juri.Â

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)