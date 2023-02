Managing Director/Vice President Director at iNews, MPI & MNC Multimedia Network Rafael Utomo, Direktur Sales dan Marketing MNC Multimedia Network Esnal Diansyah dan penyanyi Marcel Siahaan memberikan keterangan di Jakarta, Kamis 9 Februari 2023.

Sound of Love THE FESTIVAL atau SOL THE FESTIVAL adalah sebuah konser dengan konsep Romantic Love Music yang menyuarakan seluruh suasana hati dari kisah cinta setiap insan penikmat musik.

Konser ini mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah di hati para penikmat musik. SOL THE FESTIVAL dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network. (Foto: Sindo/Sutikno) (ddk)

(Sutikno/Koran SINDO)