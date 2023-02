Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/2/2023). Kementerian ESDM menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) pada Pebruari 2023 menjadi 277,05 dolar AS per ton atau mengalami penurunan sebesar 28,16 dolar AS per ton (9,23 persen) dari 305,21 dolar AS per ton pada bulan Januari 2023.Â

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)