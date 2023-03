Pedagang memilih buah kelapa muda untuk pembeli di kawasan Jalan Imam Bonjol, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Senin (27/3/2023). Menurut pedagang permintaan kelapa muda saat Ramadhan 1444 Hijriah naik mencapai 65 persen dibandingkan hari biasa sebanyak 150 buah per hari kini menjadi 400 buah per hari dengan harga jual Rp8.000 per buah.

Buka puasa dengan air kelapa muda untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi, sangat bagus untuk menggantikan cairan tubuh yang berkurang selama puasa.

Berbuka puasa dengan air kelapa muda dapat menetralkan racun di dalam tubuh, memilik akndungan tanin dan antidotum (anti racun) yang terdapat pada air keelapa muda sangat tinggi. Air kelapa muda mengandung enzim yang dapat mengurai sifat racun dalam tubuh manusia.

Buka puasa dengan air kelapa muda memiliki kalori yang rendah, bagus bagi anda yang senda menjalani program diet selama puasa, menggunakan air kelapa muda sebagai obat penurun berat badan tidak menimbulkan efek samping.

(ANTARA FOTO/Khalis Surry/Lmo/rwa) (hru)

(Khalis Surry/ANTARA FOTO)

