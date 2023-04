Petugas mengevakuasi rangkaian gerbong kereta api (KA) ketel atau pengangkut BBM yang anjlok di pelintasan Jalan Raya Bebekan, Sepanjang Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 8 April 2023.Â

Â

Kereta Api barang angkutan BBM 2636 mengalami anjlok 6 AS pada rangakian 4 sebanyak 2 AS dan nomor 5 sebanyak 4 AS. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq) (ddk)

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )

