Head Corporate Scretary MNC Bank Heru Sulistiadhi (kiri) didampingi Head of CSR MNC Group Tengku Havid (kedua kiri) menyerahkan bantuan ke pengurus Yayasan yatim piatu Rasulullah SAW dalam acara MNC Peduli x MNC Bank Gelar Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dalam kesempatan itu MNC Bank dan MNC Peduli juga menyalurkan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Kegiatan ini diikuti puluhan anak yatim piatu. Kegiatan rutin dari MNC Peduli. Dalam bulan Ramadan ini melakukan kegiatan untuk saling berbagi, baik itu kepada fakir miskin, panti asuhan, maupun kepada masyarakat langsung.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

