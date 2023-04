Para pemain AS Roma melakukan selebrasi usai mengalahkan Feyenoord dalam leg kedua perempatfinal Liga Eropa di Stadio Olimpico, Jumat (21/4/2023). Dalam pertandingan tersebut AS Roma menang telak dengan skor 4-1, sehingga Roma menang agreagt 4-2. Dengan kemenangan ini AS Roma lolos ke semifinal Liga Eropa.

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

