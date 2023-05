Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Chief of Staff of the United States Army General atau Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat (KSAD AS) James C. Mcconville ke kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (12/5/2023).

Di awal kedatangan, KSAD AS disambut dengan jajar kehormatan di lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemhan. Kedatangannya beserta para delegasi ini merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan ke Jakarta pada Desember 2020 lalu.

"Ini adalah kunjungan KSAD AS kedua kali dan pada tiga tahun lalu beliau pun pernah saya terima di kediaman saya," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan saat ini antara kedua negara sudah ada program pengiriman kadet-kadet asal Indonesia untuk menempuh pendidikan dan latihan di Akademi Militer Amerika Serikat, yang merupakan suatu terobosan pertama kali dalam sejarah.

“Sebagaimana diketahui hubungan kita dengan tentara AS berjalan dengan baik dan sepakat untuk melanjutkan hubungan di bidang pendidikan, pelatihan dan pertukaran personel serta anak-anak muda,” ujar Prabowo

Prabowo pun menjelaskan bahwa selama puluhan tahun hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan AS telah terjalin dengan sangat baik, baik di bidang pendidikan, latihan, dan pertukaran personel. Adanya pertemuan ini adalah untuk kembali melanjutkan hubungan baik yang telah dibina selama ini.

"Intinya adalah bahwa Kemhan berkomitmen untuk terus melanjutkan berbagai program dan hubungan bilateral ini agar semakin kuat," tegas Prabowo.

Pada kesempatan itu, James mengucapkan terima kasih atas penyambutan Prabowo terhadap dirinya. Ia mengatakan keduanya berbagi tujuan yang sama untuk keamanan dan kemakmuran masing-masing negar.

“Terima kasih atas sambutannya yang hangat dan kami telah berbagi tujuan yang sama yaitu untuk keamanan dan kemakmuran sehingga hubungan yang kami jalin sangat kuat,” ucap James.

(Foto: Dok Prabowo Subianto) (hru)

(Dokumentasi Prabowo Subianto)

