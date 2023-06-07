...

Terima Dubes Rusia, Prabowo Utarakan Perdamaian

Dokumentasi Prabowo Subianto, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 13:02 WIB
Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
A A A

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva di ruang kerjanya di Kemhan, Jakarta. 

 

Prabowo mengatakan pada pertemuan ini ia dan Dubes Rusia membicarakan kerja sama kedua negara khususnya bidang pertahanan, militer, dan kekuatan alutsista TNI

 

“Kami berharap hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini, dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Prabowo dalam keterangan pada unggahan foto di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6).

 

Prabowo menambahkan bahwa dalam kesempatan itu sempat memberikan masukan kepada Rusia untuk terciptanya perdamaian dengan Ukraina.

 

“Kami juga memberikan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” ujarnya.

 

Saat ini, Indonesia dan Rusia telah menjalani kerja sama pertahanan. Sebagai contoh, PT LEN saat ini bekerja sama dalam proyek tactical data link system untuk integrasi pesawat Sukhoi.

 

Sebelumnya, Prabowo juga menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kemhan, di mana Prabowo menekankan bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif dan mendukung perdamaian dunia.

(Dokumentasi Prabowo Subianto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini