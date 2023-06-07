Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva di ruang kerjanya di Kemhan, Jakarta.

Prabowo mengatakan pada pertemuan ini ia dan Dubes Rusia membicarakan kerja sama kedua negara khususnya bidang pertahanan, militer, dan kekuatan alutsista TNI

“Kami berharap hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini, dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Prabowo dalam keterangan pada unggahan foto di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6).

Prabowo menambahkan bahwa dalam kesempatan itu sempat memberikan masukan kepada Rusia untuk terciptanya perdamaian dengan Ukraina.

“Kami juga memberikan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia dan Rusia telah menjalani kerja sama pertahanan. Sebagai contoh, PT LEN saat ini bekerja sama dalam proyek tactical data link system untuk integrasi pesawat Sukhoi.

Sebelumnya, Prabowo juga menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kemhan, di mana Prabowo menekankan bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif dan mendukung perdamaian dunia.

(Dokumentasi Prabowo Subianto)