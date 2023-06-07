...

Jebolan Idol Samuel Cipta Rilis Lagu Baru Berjudul Kutunggu Kau Dijalan Pulang

Sutikno, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:07 WIB
Penyanyi jebolan Indonesia Idol X, Samuel Cipta sambangi Gedung Inews Tower lantai 3 Jakartak, Rabu 7 Juni 2023.
 
Samuel menyapa penggemarnya dengan lagu baru bertajuk "Kutunggu Kau Dijalan Pulang." Menariknya, lagu tersebut sang penyanyi tulis sendiri dibantu Audree Dewangga, David Elsandro.
 
Single "Kutunggu Kau Dijalan Pulang" sendiri jadi lagu keempat yang Sam -sapaan akrab Samuel Cipta- tulis. Dibalut konser akustik dan suara soft-nya, tembang ini cocok untuk menemani para pendengarnya. 
 
