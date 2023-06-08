Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) bersama Presiden Joko Widodo melakukan blusukan sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 8 Juni 2023.

Presiden Jokowi melakukan lawatan selama dua hari untuk bertemu Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengukuhkan hubungan erat yang telah lama terjalin seta membicarakan masalah pekerja migran Indonesia. (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman) (ddk)

(Rafiuddin Abdul Rahman/ANTARA FOTO )