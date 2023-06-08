...

Potret Blusukan Presiden Joko Widodo Bareng PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Pasar

Rafiuddin Abdul Rahman/ANTARA FOTO , Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 18:08 WIB
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kiri bersama Presiden Joko Widodo blusukan sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur
Presiden Joko Widodo blusukan sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kiri bersama Presiden Joko Widodo blusukan sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) bersama Presiden Joko Widodo melakukan blusukan sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 8 Juni 2023. 
 
Presiden Jokowi melakukan lawatan selama dua hari untuk bertemu Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengukuhkan hubungan erat yang telah lama terjalin seta membicarakan masalah pekerja migran Indonesia. (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman) (ddk)

(Rafiuddin Abdul Rahman/ANTARA FOTO )

