Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Hersadwi Rusdiyono (kedua kiri) bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (kiri) memberikan keterangan pers saat rilis pengungkapan produsen oli palsu di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap produsen oli tidak sesuai standar yang dikemas mirip dengan merk-merk oli produsen resmi dengan menangkap lima tersangka yang sudah beroperasi sejak tahun 2020 di Jawa Timur dengan omset Rp20 miliar per bulan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)
(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)
