Pengamatan Gunung Merapi Pasca Guguran Lava

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 20:02 WIB
Pekerja beraktivitas memindahkan batu dengan latar belakang Gunung Merapi di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah
Aktivitas Gunung Merapi di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah
Pekerja beraktivitas memindahkan batu dengan latar belakang Gunung Merapi di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 8 Juni 2023. 
 
Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode pengamatan 7 Juni 2023 pukul 00.00-24.00 WIB telah terjadi sembilan kali guguran lava dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah barat daya (kali Bebeng). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho) (ddk)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

