Pekerja beraktivitas memindahkan batu dengan latar belakang Gunung Merapi di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 8 Juni 2023.

Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) periode pengamatan 7 Juni 2023 pukul 00.00-24.00 WIB telah terjadi sembilan kali guguran lava dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah barat daya (kali Bebeng). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho) (ddk)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)