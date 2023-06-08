...

Polisi Hutan Tangkap Penjual Taring dan Kulit Harimau Sumatera

Rony Muharrman/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 22:35 WIB
Petugas memperlihatkan barang bukti tangkapan berupa taring dan kulit harimau sumatera
Petugas memperlihatkan barang bukti tangkapan berupa kulit harimau sumatera
Petugas memperlihatkan barang bukti tangkapan berupa taring dan kulit harimau sumatera ketika konfrensi pers penangkapan di Kantor Gakkum LHK Sumatera, di Pekanbaru, Riau, Kamis 8 Juni 2023. 
 
Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang menangkap tiga orang penjual bagian-bagian satwa dilindungi jenis harimau sumatera di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman) (ddk)

(Rony Muharrman/ANTARA FOTO)

