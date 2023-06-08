Petugas memperlihatkan barang bukti tangkapan berupa taring dan kulit harimau sumatera ketika konfrensi pers penangkapan di Kantor Gakkum LHK Sumatera, di Pekanbaru, Riau, Kamis 8 Juni 2023.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang menangkap tiga orang penjual bagian-bagian satwa dilindungi jenis harimau sumatera di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman) (ddk)

(Rony Muharrman/ANTARA FOTO)