Pemecahan Rekor Variasi Masakan Rajungan Terbanyak

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 09:21 WIB
Peserta melihat sajian olahan rajungan saat acara pemecahan rekor variasi masakan rajungan terbanyak.
Peserta menunjukkan sajian olahan rajungan saat acara pemecahan rekor variasi masakan rajungan terbanyak.
Peserta menunjukkan sajian olahan rajungan saat acara pemecahan rekor variasi masakan rajungan terbanyak di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

 

Aruna sukses memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Kreasi Rajungan Nusantara: Sajian Menu Masakan Berbahan Rajungan dengan Varian Terbanyak, dengan menggandeng beberapa mitra seperti chef hotel profesional, pelajar jurusan tata boga, serta kelompok ibu rumah tangga yang tergabung di dalam UMKM. 

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

