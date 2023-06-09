Peserta menunjukkan sajian olahan rajungan saat acara pemecahan rekor variasi masakan rajungan terbanyak di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Aruna sukses memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Kreasi Rajungan Nusantara: Sajian Menu Masakan Berbahan Rajungan dengan Varian Terbanyak, dengan menggandeng beberapa mitra seperti chef hotel profesional, pelajar jurusan tata boga, serta kelompok ibu rumah tangga yang tergabung di dalam UMKM.

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)