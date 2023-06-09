...

Indonesia Got Talent Season 2 Siap Tayang 11 Juni 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 22:17 WIB
Programming & Acquisition Director RCTI, Dini Putri tengah memberikan keterangan
Programming & Acquisition Director RCTI, Dini Putri (tengah) memberikan keterangan pers terkait Indonesia’s Got Talent Season 2 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jumat 9 Juni 2023.
 
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) bersama Fremantle, kembali menayangkan secara eksklusif ajang pencarian bakat paling populer di dunia Indonesia’s Got Talent pada tahun ini. 
 
Sesuai dengan tagline yang diusung yakni, ‘Show Your Talent’, Indonesia’s Got Talent 2023 bakal menampilkan seluruh talenta terbaik yang ada di Tanah Air dan juga luar negeri. 
 
Indonesia’s Got Talent 2023 tayang perdana di layar RCTI pada 11 Juni 2023, setiap hari Minggu dan Senin pukul 18.00 WIB.
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

