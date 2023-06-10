Wisatawan berkemah di area Bukit Bubaan, Wisata Agro Jollong, Desa Sitiluhur, Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (10/6/2023).

Wisata bukit lereng timur Pegunungan Muria di ketinggian 860 Mdpl yang dikelola PTPN IX itu menawarkan sejumlah pemandangan alam di antaranya matahari terbit dan tenggelam, perkebunan kopi, buah naga, buah jeruk Pamelo dan Keprok, Waduk Gunung Rowo, Seloromo, dan Logung, lokasi perkemahan serta petualangan kendaraan berpenggerak ganda (offroad).

(Aji Styawan/Antara Foto)