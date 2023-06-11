Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno optimis banyak talenta musik di Indonesia yang dapat membawa kemajuan bangsa mencapai Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri sharing sessions with Super Mentor AKI 2023 dengan tajuk 'Karya Original , Harumkan Nama Bangsa di Dunia Internasional' di Purwokerto, Minggu 11 Juni 2023 .

"Purwokerto hari ini mendapatkan inspirasi luar biasa dari Putri Ariani yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer, dan kita melihat talenta yang sangat luar biasa dari sub sektor ekonomi kreatif musik yang bisa membawa kebanggaan untuk Indonesia," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno mengungkapkan ada 60 ribu lebih masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sub sektor musik.

"Putri memberikan harapan, memberikan semangat bahwa kita sudah mendunia menjadi yang terbaik dan kebangkitan Indonesia akan ditorehkan oleh talenta-talenta seperti Putri betul-betul telah memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia emas," tambahnya.

Ia juga mengaku sangat beruntung bahwa Kemenparekraf hadir di Purwokerto membawa Putri dan pihaknya berjanji akan all out dalam menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di 2024.

"Saya sudah keliling Indonesia baru menemukan satu talenta yang luar biasa ada ribuan talenta luar biasa seperti ini yang ada dan menunggu untuk ditemukan," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno optimis bahwa berbagai talenta muda di bidang musik masih banyak dan dapat membawa nama harum bangsa di berbagai kompetisi musik skala internasional kedepannya.

"Kami akan bergerak menemukan talenta-talenta ini membuat Indonesia bangkit dan kita pastikan bahwa kita dapat mencapai negara maju Indonesia emas di 2024. Terima kasih. Sukses," pungkas Sandiaga Uno. (Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (ddk)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)