DKI Jakarta Mulai Buka Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 18:41 WIB
Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB DKI Jakarta tahun 2023 resmi dibuka mulai dari 12 Juni 2023 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK
Petugas membantu orang tua murid dan calon peserta didik baru melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di posko pelayanan PPDB Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Selasa (13/6/2023). 
 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2023 resmi dibuka mulai dari 12 Juni 2023 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

