Petugas membantu orang tua murid dan calon peserta didik baru melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di posko pelayanan PPDB Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, SMAN 70 Jakarta, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2023 resmi dibuka mulai dari 12 Juni 2023 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)