Polemik Hutang Pemerintah ke Perusahaan, Jusuf Hamka Bertemu Menko Polhukam Mahfud MD

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 19:19 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD kanan bersama Pengusaha Jusuf Hamka
Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kanan) bersama Pengusaha Jusuf Hamka (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023. 
 
Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). 
 
