Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

Fajar/Rian berhasil melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede dengan skor 21-15 dan 21-11.

Dengan hasil tersebut, Fajar/Rian melompat ke babak 16 besar turnamen Super 1000 itu. Selanjutnya, mereka bakal menghadapi Ren Xiang Yu/Tan Qiang dari China.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

