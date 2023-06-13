...

Fajar/Rian Melaju ke 16 Besar Indonesia Open 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 18:55 WIB
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Jeppe Bay Lasse Molhede
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Jeppe Bay Lasse Molhede
Fajar Rian berhasil melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Denmark Jeppe Bay Lasse Molhede
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto saat menghadapi pebulu tangkis ganda putra Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.
 
Fajar/Rian berhasil melangkah ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede dengan skor 21-15 dan 21-11.
 
Dengan hasil tersebut, Fajar/Rian melompat ke babak 16 besar turnamen Super 1000 itu. Selanjutnya, mereka bakal menghadapi Ren Xiang Yu/Tan Qiang dari China. 
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

