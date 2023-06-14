...

Warga Desa Tamansari Tegal Antre Air Bersih

Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 21:15 WIB
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan jatah saat penyaluran air bersih
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan jatah saat penyaluran air bersih
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan jatah saat penyaluran air bersih di Desa Tamansari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu 14 Juni 2023. 
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal membagikan sebanyak 24.000 liter air bersih di dua desa yang kesulitan air bersih sejak musim kemarau satu bulan terakhir yakni Desa Tamansari dan Desa Kedung Kelor. 
 
(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah) (ddk)

(Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO)

