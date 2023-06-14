Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Hendra Setiawan (kanan) dan Mohammad Ahsan (kiri) mengembalikan kok ke arah ganda putra Thailand Supak Jomkoh dan Kittinupong Kedren dalam pertandingan babak pertama (32 besar) turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Hendra dan Ahsan menang dua gim langsung (21-16, 21-17) sehingga lolos ke babak kedua (16 besar).

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

