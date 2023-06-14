...

Hendra/Ahsan Sukses Kalahkan Wakil Thailand di Indonesia Open 2023

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 17:15 WIB
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Hendra Setiawan kanan dan Mohammad Ahsan kiri mengembalikan kok ke arah ganda putra Thailand
Hendra dan Ahsan menang dua gim langsung 21-16, 21-17 sehingga lolos ke babak kedua 16 besar
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Hendra Setiawan (kanan) dan Mohammad Ahsan (kiri) mengembalikan kok ke arah ganda putra Thailand Supak Jomkoh dan Kittinupong Kedren dalam pertandingan babak pertama (32 besar) turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023. 
 
Hendra dan Ahsan menang dua gim langsung (21-16, 21-17) sehingga lolos ke babak kedua (16 besar). 
 
(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

