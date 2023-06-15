Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kedua kanan), pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kanan), Direktur Utama JIExpo Siti Hartati Murdaya (kanan) dan Ketua Panitia Jakarta Fair 2023 Karuna Murdaya (kiri) saat membuka Jakarta Fair 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (14/6/2022).

Jakarta Fair 2023 atau Pekan Raya Jakarta yang bertemakan 'Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia' tersebut merupakan rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta yang menampilkan pameran multiproduk terbesar dan terlengkap berlangsung hingga 16 Juli 2023.

