...

Presiden Jokowi hingga Sandiaga Uno Buka Buka Jakarta Fair 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 07:22 WIB
Jakarta Fair 2023 bertemakan Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia.
Jakarta Fair 2023 bertemakan Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia.
Jakarta Fair 2023 bertemakan Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia.
Jakarta Fair 2023 bertemakan Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia.
A A A

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kedua kanan), pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kanan), Direktur Utama JIExpo Siti Hartati Murdaya (kanan) dan Ketua Panitia Jakarta Fair 2023 Karuna Murdaya (kiri) saat membuka Jakarta Fair 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (14/6/2022). 

 

Jakarta Fair 2023 atau Pekan Raya Jakarta yang bertemakan 'Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia' tersebut merupakan rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta yang menampilkan pameran multiproduk terbesar dan terlengkap berlangsung hingga 16 Juli 2023.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini