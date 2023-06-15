(Kiri-kekanan) Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Ageng Purwanto, Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Oerianto Guyandi, Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Jessica Herliani Tanoesoedibjo, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka, Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Wito Mailoa , Komisaris Independen PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Sukisto, Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk.Peter Fajar, Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Mahdan dan Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Muhammad Suhada dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Kapital Indonesia Tbk, yang berlangsung di Gedung Inews Tower, Jakarta, Kamis 15 Juni 2023.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) pada hari ini telah menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCAP untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp2.849,4 miliar, naik 4,2% yoy (year-on-year) dari Rp2.735,1 miliar pada tahun 2021, di mana bisnis digital tumbuh paling signifikan hingga mencapai 101,0%, dari Rp144,6 miliar menjadi Rp290,6 miliar. Segmen terbesar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan bunga dan dividen dengan Rp1.670,3 miliar, diikuti dengan pendapatan pasar modal Rp370,4 miliar.

Laba bersih yang diperoleh BCAP tercatat Rp148,0 miliar, lebih tinggii dibandingkan Rp 147,2 miliar pada tahun sebelumnya.

