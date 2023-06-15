...

Syukuran Tayang Perdana Sinetron Cinta Tanpa Karena

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 21:58 WIB
Sinetron Cinta Tanpa Karena tayang setiap hari di RCTI pukul 20.15 WIB
Pemain sinetron berfoto usai melakukan pemotongan tumpeng dalam acara syukuran tayang perdana sinetron Cinta Tanpa Karena di Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 15 Juni 2023.
 
Sinetron Cinta Tanpa Karena bercerita tentang kisah tragis dan dramatis yang dialami Dipta, anggota satuan khusus bersama sang kekasih, Nuna. Cinta mereka sangat kuat meski rencana pernikahannya tak dapat restu dari orang tua. 
 
Para pemain yang terdiri dari Ochi Rosdiana berperan sebagai Nuna, Megantara sebagai Dipta, Reuben Elishama sebagai Ghani.
 
Bagaimana kelanjutan kisah cinta dramatis Dipta dan Nuna, Saksikan sinetron Cinta Tanpa Karena yang tayang setiap hari di RCTI pukul 20.15 WIB.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

