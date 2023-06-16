Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggunakan moda transportasi kereta api saat kunjungan kerja ke Cirebon di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.

Menko Airlangga yang ketika masa pandemi merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkesempatan untuk melihat langsung mobilitas masyarakat pasca pandemi serta berinteraksi hangat dengan masyarakat pengguna jasa

transportasi kereta api.

Saat menuju ke peron, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk kembali menyapa para penumpang serta pedagang. Dalam bincang singkat tersebut, para pedagang menceritakan bahwa saat ini Stasiun Gambir telah kembali ramai dan berjalan normal seperti sebelum masa pandemi.

(Dokumentasi Kemenko Perekonomian) (ddk)

