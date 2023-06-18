Warga Kota Palembang antusias hilir mudik dari stasiun ke stasiun Light Rail Transit (LRT) Palembang yang digratiskan dalam rangka HUT Kota Palembang ke-1340, Sabtu 17 Juni 2023.

Ribuan warga secara berkelompok baik anak anak dan dewasa memadati 13 stasiun LRT yang ada untuk memanfaatkan kesempatan berjalan jalan secara gratis. Gerbong LRT terlihat penuh dan bahkan warga rela berdiri di Stasiun Ampera.

(Mushaful Imam) (ddk)

(Mushaful Imam/Koran SINDO)