Ketua BPK Isma Yatun (ketiga kanan) menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Lodewijk Paulus (kedua kiri), Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (kedua kanan), dan Hendra Susanto (kanan) saat Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Juni 2023.

Rapat tersebut beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2022 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 oleh BPK RI.

