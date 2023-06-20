...

Presiden Joko Widodo Tinjau Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Jawa Timur

Dokumentasi Pemprov Jatim, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 22:11 WIB
Presiden Joko Widodo kiri didampingi Menteri BUMN Erick Thohir kedua kiri , Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kanan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat peninjauan proyek pembangunan instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia dan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Selasa 20 Juni 2023. 
 
Presiden Joko Widodo berharap proyek pembangunan tersebut selesai sebelum Mei 2024. 
 
(ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Jatim) (ddk)

(Dokumentasi Pemprov Jatim)

