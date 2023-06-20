Sejumlah buruh rokok antre untuk menerima bantuan Langsung Tunai (BLT) saat penyaluran di salah satu pabrik rokok di Kudus, Jawa Tengah, Selasa 20 Juni 2023.

Sebanyak 33.315 buruh pabrik rokok di wilayah itu mendapat BLT dari APBD Kudus tahap ke dua masing-masing sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)