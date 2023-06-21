Pekerja memperbaiki sambungan pada area sambungan jembatan yang rusak di Jembatan Kencing, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (21/6/2023). Perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) itu dilakukan karena sambungan jembatan dan bantalan jembatan konstruksi rangka baja yang dibangun sejak 1990 sepanjang 180 meter penghubung Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara itu mengalami kerusakan sehingga membahayakan pengendara yang melintas.

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)