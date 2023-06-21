...

Bahayakan Pengendara, Jembatan Kencing Diperbaiki

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 14:08 WIB
Pekerja memperbaiki sambungan jembatan yang rusak di Jembatan Kencing.
Pekerja memperbaiki sambungan jembatan yang rusak di Jembatan Kencing.
A A A

Pekerja memperbaiki sambungan pada area sambungan jembatan yang rusak di Jembatan Kencing, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (21/6/2023). Perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) itu dilakukan karena sambungan jembatan dan bantalan jembatan konstruksi rangka baja yang dibangun sejak 1990 sepanjang 180 meter penghubung Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara itu mengalami kerusakan sehingga membahayakan pengendara yang melintas.

 

(ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/hp) (hru)

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

