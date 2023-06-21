Ketua DPR Puan Maharani (kanan) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) meninjau pencanangan imunisasi Inactived Poliovirus Vaccine dosis kedua (IPV2) kepada balita di Klaten, Jawa Tengah, Rabu 21 Juni 2023.

Pemberian imunisasi IPV dosis dua itu diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap polio varian dua.

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho) (ddk)

