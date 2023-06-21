...

Gubernur Ganjar Dampingi Ketua DPR Puan Maharani Tinjau Pencanangan Imunisasi Polio di Klaten

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 21:59 WIB
Ketua DPR Puan Maharani kanan bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin kedua kanan didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kiri meninjau pencanangan imunisasi
Ketua DPR Puan Maharani tengah bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin kiri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuka pencanangan imunisasi Inactived Poliovirus Vaccine dosis kedua IPV2 kepada balita di Klaten
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) meninjau pencanangan imunisasi Inactived Poliovirus Vaccine dosis kedua (IPV2) kepada balita di Klaten, Jawa Tengah, Rabu 21 Juni 2023. 
 
Pemberian imunisasi IPV dosis dua itu diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap polio varian dua. 
 
(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho) (ddk)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

