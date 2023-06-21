Chief Marketing Officer PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi saat memberikan sambutan pada acara seminar bersama bersama dengan IDX Islamic di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

PT MNC Asset Management bersama dengan IDX Islamic menggelar seminar bertajuk "Generasi Muda Bisa Jago Investasi" di Universitas Muhammadiyah Jakarta . Acara ini sebagai upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)