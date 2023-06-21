...

MNC Asset Management Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 22:33 WIB
Chief Marketing Officer PT MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi saat memberikan sambutan
PT MNC Asset Management bersama dengan IDX Islamic menggelar seminar bertajuk "Generasi Muda Bisa Jago Investasi" di Universitas Muhammadiyah Jakarta
Acara ini sebagai upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa
