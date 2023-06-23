...

Dramatis, Pemakaman Pria Berbobot 300 Kg Muhammad Fajri Dimasukkan ke Liang Kubur

Isra Triansyah/Sindo, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 09:44 WIB
Tim gabungan Basarnas dan petugas Damkar berusaha menurunkan jenazah Muhammad Fajri (26) menggunakan tripod hauling system ke dalam liang kubur di TPU Menteng Pulo 2, Jakarta, Kamis (22/6/2023). Sebelumnya, jenazah pria berbobot 300 kilogram ini diturunkan menggunakan forklit setibanya di TPU Menteng Pulo. 

 

Pria obesitas dengan berat badan 300 kg asal Tangerang, Muhammad Fajri, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Fajri meninggal usai dirawat selama 14 hari di RSCM.

 

(Foto: Isra Triansyah) (hru)

(Isra Triansyah/Sindo)

