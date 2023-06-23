...

BNNP Sumsel Sita Narkotika Jenis Sabu Seberat 20 Kg

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 12:52 WIB
BNN Provinsi Sumatera Selatan menyita barang bukti narkotika sabu seberat 20kg.
BNN Provinsi Sumatera Selatan menyita barang bukti narkotika sabu seberat 20kg.
Kepala bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Selatan Kombes Adi Harpaus (tengah) didampingi Kabid P2 Bea Cukai Sumbagtim Denny Benhard (kanan depan) dan pejabat lainnya menunjukkan barang bukti Narkotikan jenis sabu saat rilis pengungkapan kasus tersebut di BNN Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (23/6/2023).

 

BNN Provinsi Sumatera Selatan menangkap lima orang tersangka dan menyita barang bukti narkotika sabu seberat 20kg, 100gram dan 8 gram di tiga lokasi yang berbeda.

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

