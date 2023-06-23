Kepala bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Selatan Kombes Adi Harpaus (tengah) didampingi Kabid P2 Bea Cukai Sumbagtim Denny Benhard (kanan depan) dan pejabat lainnya menunjukkan barang bukti Narkotikan jenis sabu saat rilis pengungkapan kasus tersebut di BNN Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (23/6/2023).

BNN Provinsi Sumatera Selatan menangkap lima orang tersangka dan menyita barang bukti narkotika sabu seberat 20kg, 100gram dan 8 gram di tiga lokasi yang berbeda.

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)