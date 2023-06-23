...

Populasi Bekantan di Kalimantan Selatan Bertambah

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 15:22 WIB
Sejumlah bekantan berada di kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak.
Sejumlah bekantan berada di kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak.
Sejumlah bekantan (Nasalis larvatus) berada di kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak milik Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jumat (23/6/2023). 

 

Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 berhasil meningkatkan populasi bekantan dari 14 ekor menjadi sekitar 35 ekor serta sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelestarian lingkungan dan bekantan memasukkan Konservasi Bekantan Curiak menjadi salah satu situs geopark meratus yang di ajukan ke Unesco Global Geopark (UGGp). 

 

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc) (hru)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)

