Ribuan Penari Kecak Tutup Puncak Acara Bulan Bung Karno

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 21:28 WIB
Aksi ribuan penari Kecak jenger yang tampil di penghujung acara puncak peringatan bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama GBK, hari ini, Sabtu (24/6/2023).

 

Tari Kecak Jenger yang dibawakan oleh ribuan penari wanita ini merupakan persembahan khusus dari putra bungsu Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra atau Guruh Soekarno.

 

Penampikan pakaian adat dari seluruh tanah air juga ditampilkan. Lagu-lagu kebangsaan juga terus diputar selama penampilan kesenian tersebut. Tepuk tangan meriah pun menggema di stadion GBK sebagai penanda penutupan penampilan kesenian Tari Kecak tersebut.

 

Guruh Soekarnoputra sendiri menjelaskan, apa yang dipersembahkannya dalam acara ini merupakan hal yang tak biasa. Pasalnya Tari Kecak itu akan dilakukan seluruhnya oleh para wanita.

 

Dia mengatakan, para penari wanita tersebut menarikan Tari Kecak sebagaimana pernah dilakukan oleh sang Proklamator RI pada 1958 hingga gelaran Asian Games tahun 1962.

 

"Tarian kecak ditarikan oleh wanita ini siapa yang punya inisiatif? Awalnya itu Bung Karno. Kira-kiranya di tahun mulai di tahun 58, 59 terus sampai dengan Asian Games ke empat waktu itu tahun 62 itu dipentaskan di tarian kecak oleh berapa ribu wanita waktu itu," kata Guntur.

 

(foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

 

(Arif Julianto/okezone)

