Puncak Perayaan Bulan Bung Karno, Stadion Utama GBK Memerah

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 21:45 WIB
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ganjar Pranowo bersama Puan Maharani.
Ribuan kader PDIP hadir dalam perayaan Bulan Bung Karno.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo dan Bakal Calon Presiden Dari PDIP Ganjar Pranowo saat menghadiri Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

 

Puncak perayaan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan guna mengenang jasa-jasa Proklamator RI tersebut dihadiri oleh sekitar 100 ribu kader PDI Perjuangan.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

