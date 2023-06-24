Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo dan Bakal Calon Presiden Dari PDIP Ganjar Pranowo saat menghadiri Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Puncak perayaan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan guna mengenang jasa-jasa Proklamator RI tersebut dihadiri oleh sekitar 100 ribu kader PDI Perjuangan.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)