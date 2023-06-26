Wapres Ma’ruf Amin (tengah) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri keenam), memanen udang vannamei di lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Senin 26 Juni 2023.

Kegiatan budidaya udang di BUBK Kebumen berhasil mencapai angka best practice budidaya udang sebanyak 40 ton per hektare, dengan jumlah total udang yang telah dipanen sejak awal maret 2023 hingga saat ini telah mencapai 280 ton.

(ANTARA FOTO/Idhad Zaakaria) (ddk)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)