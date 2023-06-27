(Kiri - kekanan) Presiden Direktur PT MNC Energy Investments Tbk Suryo Eko Hadianto, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan Bendahara Umum MNC Peduli Stien di dampingi Direktur PT Bhakti Coal Resources Irmawanto (BCR) menerima hewan kurban dari Century Commodities Solution yang diwakili oleh Marketing Manager Siaminur Sukardi dalam acara serah terima bantuan hewan kurban yang berlangsung di Gedung iNews Tower, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli kembali mengajak mitra dan unit usaha MNC Group untuk merayakan dengan berdonasi hewan kurban kepada masyarakat prasejahtera.

90 perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group. Serah terima hewan kurban diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution bersama dengan sejumlah perwakilan donatur di iNews Tower.

MNC Peduli berterima kasih kepada 90 mitra dan unit usaha yang telah berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini.

Diketahui, MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.

(Foto: Sutikno)

