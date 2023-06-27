...

MNC Peduli Terima Bantuan Hewan Kurban dari Century Commodities Solution

Sutikno, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 15:24 WIB
MNC Peduli Terima Bantuan hewan kurban dari Century Commodities Solution.
MNC Peduli Terima Bantuan hewan kurban dari Century Commodities Solution.
MNC Peduli Terima Bantuan hewan kurban dari Century Commodities Solution.
MNC Peduli Terima Bantuan hewan kurban dari Century Commodities Solution.
A A A

(Kiri - kekanan) Presiden Direktur PT MNC Energy Investments Tbk Suryo Eko Hadianto, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan Bendahara Umum MNC Peduli  Stien di dampingi Direktur PT Bhakti Coal Resources Irmawanto (BCR) menerima hewan kurban dari Century Commodities Solution yang diwakili oleh Marketing Manager Siaminur Sukardi dalam acara serah terima bantuan hewan kurban yang berlangsung di Gedung iNews Tower, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

 

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli kembali mengajak mitra dan unit usaha MNC Group untuk merayakan dengan berdonasi hewan kurban kepada masyarakat prasejahtera.

 

90 perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group. Serah terima hewan kurban diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution bersama dengan sejumlah perwakilan donatur di iNews Tower. 

 

MNC Peduli berterima kasih kepada 90 mitra dan unit usaha yang telah berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini.

 

Diketahui, MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.

 

(Foto: Sutikno) (hru)

(Sutikno)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini