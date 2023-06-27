Sejumlah kendaraan terjeak kemacetan saat jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/6/2023). Jelang libur panjang sejumlah ruas jalan di Ibu Kota macet panjang.

Dan Polda Metro Jaya memastikan, tidak memberlakukan aturan ganjil genap (Gage) di Jakarta saat libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, peniadaan aturan ganjil genap Jakarta akan dimulai pada Rabu 28 Juni 2023.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

